A 250 fős szerb törvényhozásban kétnapos vitát követően a jelen lévő 213 képviselő közül 152 biztosította támogatásáról és 61 ellenezte a Szerb Haladó Párt (SNS), a Szerbiai Szocialista Párt (SPS), a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint a horvát és a bosnyák kisebbség koalíciós kormányát.

Kormányprogramjának ismertetésekor Milos Vucevic, a Szerb Haladó Párt elnöke kiemelte, hogy a béke megőrzése és az életszínvonal növelése lesz az új szerb kormány legfőbb feladata.

Mint mondta: az ország külpolitikájának középpontjában a függetlenség és a katonai semlegesség megőrzése áll majd. Emellett szeretné megőrizni a jó kapcsolatokat a szomszédos országokkal is. Közölte, az európai uniós tagság elnyerése továbbra is Szerbia stratégiai célja marad, és az új kormány folytatni fogja a szükséges reformintézkedéseket, még akkor is, ha a csatlakozási folyamat évről évre bonyolultabbá válik az újabbnál újabb feltételek miatt.

Milos Vucevic közölte azt is, hogy az új kormány előtt nagyon komoly külpolitikai kihívások állnak már most is, és ebből a szempontból a legfontosabb a szuverenitásának és a területi egységének a megőrzése lesz, és a harc azért, hogy Koszovó Szerbia része maradjon.