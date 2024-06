Donald Trump volt elnök a napokban hívta fel a figyelmet arra, hogy az amerikai–mexikói határon átkelő migránsok fertőző betegséget hoznak magukkal.

Terroristaként jönnek be. Sok-sok terrorista jön be, és az emberek súlyos fertőző betegséggel érkeznek

– mondta Trump a WABC New York-i rádióállomásnak adott interjújában. Trump már korábban is felhívta a figyelmet arra, hogy rég legyőzöttnek hitt betegségek és járványok jelentek meg újra az Egyesült Államokban. Akkor a The National Pulse című lapnak adott interjújában azt mondta, hogy az illegális bevándorlók megmérgezik az országot. Ezt az állítást decemberben megismételte egy New Hampshire-i nagygyűlésen.

A WHO nyilatkozata szerint a probléma az, hogy a migránsok legtöbbször nincsenek megfelelően beoltva a betegségek ellen.

Ezt a kijelentést megpróbálták azzal tompítani, hogy annak viszont nem túl magas a valószínűsége, hogy megfertőzzék a befogadóországok lakosságát, mivel azoktól általában jól elkülönülnek, emelte ki a szervezet. Csakhogy akkoriban egyre több ilyen esetről érkezett jelentés. Svédországban például folyamatosan nőtt a Leishmaniasis-fertőzések száma, amely elsősorban Afrikában, valamint a Földközi-tenger vidékén őshonos – írja a V4NA.