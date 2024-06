Azt írták, hogy a vízügy őrszolgálata a nap 24 órájában figyeli a védvonalakat, ahol helyenként fakadó vizek, "csurgások jelentek meg és buzgárt is fogtak el" a vízügyes szakemberek. Ezeket a kritikus helyszíneket megjelölik és rendkívüli figyelmet fordítanak rájuk, ahogyan az esetleges töltésátnedvesedéseket is ellenőrzik, hiszen most ezek a jelenségek okozhatják a legnagyobb problémát – tették hozzá.

Azt is közölték, hogy

a Rába külföldi vízgyűjtőjén még előfordultak esőzések, futó záporok, így az ebből lehullott tetemes csapadék a felsőbb szakaszokon újabb, kisebb árhullámokat indított el a Rábán és mellékfolyóin, elnyújtva az egyébként is lassú apadást.

A kedden lehullott eső miatt Szentgotthárdnál az apadás után kisebb vízszintemelkedésre számítanak, de fokozat elrendelésére már nem lesz szükség – állapították meg.