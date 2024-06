Két további kormánypárt, a jobboldali TOP 09 és a kereszténydemokrata KDU-CSL támogatottsága nem lépte túl az ötszázalékos küszöböt.

A Kantar CZ felmérése megerősítette, hogy az ANO továbbra is tartja magas támogatottságát és előnyét a többi párttal szemben. A 200 tagú parlamenti alsóházban az ANO most 95 mandátumot szerzett volna, míg a kormánykoalíció öt pártja közül kettő nem is jutott volna be a képviselőházba. A kormánykoalíciónak így 86 mandátuma lenne a jelenlegi 107 helyett.

A következő parlamenti választásra a tervek szerint 2025 októberében kerül sor Csehországban.