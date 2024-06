Cikkünk frissül

Üdvözletünket küldjük és a jóisten áldását kérjük a kárpátaljai magyarokra, akik két éve a háború árnyékában, jogaiktól megfosztva várják a háború végét. Veletek vagyunk és biztatunk benneteket, nincs már messze a nap, amikor a sorsotok jobbra fordul

– fogalmazott Orbán Viktor a békemenet végén a Margitszigeten. A miniszterelnök elmondta, hogy üdvözletüket küldik Robert Ficónak, Szlovákia békepárti kormányfőjének.

Két év után jó újra látni egymást. Legutóbb is választási hadjárat során találkoztunk. Micsoda győzelmet arattunk – jegyezte meg. Kiemelte, hogy a baloldal üstökösnek mutatta magát két éve, aztán beleálltak a földbe. Orbán Viktor felhívta a figyelmet, hogy Magyarország nem eladó sem Brüsszelnek, sem Washingtonnak, sem Soros Györgynek.

Jelezte, hogy EP-választás előtt még soha nem gyűlt össze ennyi tömeg.

A mi jelöltjeinket küldjük, hogy foglalják el Brüsszelt. Ott a magunk fajta emberekre van szükség, akik nem hisznek a háborúban és az erőszakban, de hisznek az összetartozás erejében

– tette hozzá.

Egy órakor indult útjára a tizedik békemenet a Margitszigetre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. A tömeg már tizenegy órától gyülekezett, rengetegen jöttek össze, és csatlakoznak be még most is az ország minden tájáról.

