Míg azt nem lehet tudni, hogy Magyar Péter honnan kapott olyan mértékű anyagi támogatást, amelyből fedezni tudja a félmilliárd forintot is meghaladó kampánykiadásokat, az tény, hogy a mikroadományokat szavakban szorgalmasan gyűjtő baloldali szereplők az elmúlt időszakban sorra lepleződtek le: kisebb összegű támogatások helyett száz milliók érkeztek hozzájuk – méghozzá külföldről, Amerikából.

Három politikusból kettő már lebukott

2022 augusztusában Márki-Zay Péter elszólta magát arról, hogy az általa alapított Mindenki Magyarországa Mozgalom még júniusban, tehát jóval az országgyűlési választások után is több száz milliós támogatást kapott az Egyesült Államokból, az Action for Democracy (A4D) nevű szervezettől – ezzel kirobbant az elmúlt harminc év legsúlyosabb kampányfinanszírozási botránya. Az A4D elnök-igazgatója ráadásul nem más, mint Karácsony Gergely akkori városdiplomáciai tanácsadója, Korányi Dávid, aki korábban Bajnai Gordon miniszterelnöki főtanácsadója is volt.

Titkosszolgálati vizsgálat derítette ki, hogy több, mint négymilliárd forint érkezett külföldről a baloldal kampányába, jórészt az A4D től, valamint a svájci Fondation Pluralisme alapítványtól.

A dollármilliókból a kiváló amerikai kapcsolatokkal rendelkező Bajnai Gordonhoz köthető DatAdat cégcsoporthoz jutott a legtöbb pénz, részben közvetlenül az A4D-től, illetve Márki-Zay mozgalmától és egyéb csatornákon keresztül. A DatAdat kulcsszerepet játszott a baloldal kampányának lebonyolításában.

Az érintettek eleinte itt is mikroadományokról, sok ezer amerikai ember adakozásáról beszéltek...