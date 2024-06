A Ripost szerint Magyar Péter azzal is fenyegetőzött, hogy a kapcsolatai révén „bármikor el tudja intézni”, hogy bezáratja a szórakozóhelyet. A szemtanúk szerint Magyar később egy üveg sört is szétlocsolt, majd saját magát is leöntötte. Ezután lépett oda valakihez, aki mindezt a telefonjával akarta rögzíteni, és a politikus kicsavarta azt a kezéből. A telefont aztán eltette és nem is adta vissza. Az alelnök egyik szóváltása tettlegességgel végződött, s több vendég volt a tanúja annak, hogy Magyar megütötte egyiküket. A biztonsági őrök állítólag ezután szólították fel a távozásra, de Magyar nem engedelmeskedett a felszólításnak, ezért kivitték a szórakozóhelyről.