A trumpista amerikaiak úgy gondolkodnak, hogy a segítségnyújtás nem fog ukrán győzelemhez vezetni, és ezért ellenzik a háborút. Ez egy kicsit más nézőpont, mint a mienk, de ugyanarra az eredményre vezet, a tűzszünethez - fogalmazott.

A miniszterelnök elmondta, hogy ha Marine le Pen és Girogia Meloni meg tudna állapodni és ahhoz a Fidesz is csatlakozna, akkor létrejönne az EP második legnagyobb frakciója, ha pedig a néppártból is átlépnek többen, akár a legnagyobb frakció is lehetne, így létrejöhetne a jobboldali fordulat az EP-ben. Ugyanakkor szerinte mérsékeltek a remények annak kapcsán, hogy a két pártcsalád – Európai Konzervatívok és Reformerek, valamint az Identitás és Demokrácia – megegyezik egymással.