Az ukrán nacionalisták szemében Magyar Péter a megváltó Szerhij Szidorenko az ukrán kormányzat hűséges propagandistája egy csak nem húsz perces műsorban beszélt az Ukrajnában aligha ismert Magyar Péterről. Rögtön a beszélgetés legelején kiderül, hogy a magyar politikában járatlan Szidornko, hiszen Magyar Pétert úgy aposztrofálja, mint Orbán Viktor korábbi munkatársát - számol be róla a Magyar Nemzet. Szidorenko bevezetésképpen elmondja, hogy június 9-én európai parlamenti és helyhatósági választások lesznek Magyarországon, ami a kormányzati pozíció szempontjából semmin sem változtat, de hozzáteszi, hogy például a fővárosra érdemes lesz figyelni. "Röviden beszélek róla, hogy később ne kelljen visszatérnem rá. Budapest fontos számunkra. Azért a főváros, mert ott vannak a tüntetések, ott történhet akár forradalom is. Ott mindenképpen Orbán ellenfele nyer, mert általában (a budapestiek) ukránbarátok, Orbán-ellenesek. De a konzervatív, unalmas, nem túl művelt vidékiek Orbánra szavaznak" - fogalmazott. Szidorenko később Magyar Péter elemzésébe kezd, azzal, hogy Magyarnak már a neve is jó, mert magyar, mint a nép, ezért ez vonzó lehet sok választónak. A részletekről ITT olvashat.