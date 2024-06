Cikkünk frissül!

Öt megállapodás született

Ukrajna öt biztonsági megállapodást írt alá az északi országokkal.

„A megállapodások meghatározzák a katonai segítség mértékét: csak idén az öt megállapodásban 6 milliárd euró értékű katonai segítség áll rendelkezésünkre, ami jelentős. Széles körű védelmi együttműködésünk is dokumentált, ami fontos, hogy közös fegyver- és felszerelésgyártást is magában foglal” – hangsúlyozta az ukrán elnök.

Az ukrán-skandináv csúcstalálkozón a résztvevők megvitatták az Ukrajna európai uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások júniusi megkezdésének fontosságát, a washingtoni NATO-csúcsra, valamint a globális békecsúcsra való felkészülést is.