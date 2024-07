Súlyos ellentmondások övezik az ukrajnai háború kérdését a NATO részéről Súlyos ellentmondások övezik az ukrajnai háború kérdését a NATO részéről, különösen azért, mert míg a szövetségesek élesen elutasítják a párbeszédet Oroszországgal, Izraelt a fél világ arra próbálja rábírni, hogy kezdjen tárgyalásokat egy terrorszervezettel a gázai konfliktus rendezése érdekében – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Washingtonban. A tárcavezető a NATO-Ukrajna Tanács délutáni ülése kapcsán az azt övező ellentmondásokat említette, hangsúlyozva, hogy a kelet-európai állam csatlakozása a korábbi bővítésekkel szemben nem erősítené, hanem gyengítené a szövetséget, mivel arról eltérő álláspontok vannak a tagok körében, még akkor is, ha ezt egyesek nem merik nyíltan felvállalni. Szavai szerint az ukrán belépés a katonai szervezet védelmi karakterét sem erősítené, az ugyanis azzal járna, hogy teljesen nyílt háborús konfliktus kockázata állna elő a NATO és Oroszország között. „Azaz amikor mi, magyarok léptünk be közép-európai barátainkkal, a csehekkel, lengyelekkel közösen, az megerősítette a NATO-t, a NATO egységét meg védelmi karakterét is. Egy esetleges ukrán belépésről egyik sem mondható el” – hangsúlyozta. „Úgyhogy ezért mi arra kérjük a szövetséget és minden szövetségesünket természetesen, hogy amikor az ukránok esetleges NATO-tagságáról beszélnek, azt a legnagyobb körültekintéssel tegyék” – mondta. Szijjártó Péter komoly ellentmondásnak nevezte azt is, hogy az ukrajnai háború esetében a diplomáciai csatornák használata, a párbeszéd teljesen elveszítette a legimitását a nemzetközi szervezetekben, ami amúgy is tűrhetetlen, de annak fényében pláne az, hogy közben a fél világ arra akarja rászorítani Izraelt, hogy a gázai válság rendezése érdekében kezdjen tárgyalásokat a Hamásszal. „Tehát arra akarnak rávenni egy államot, Izraelt, hogy egy terrorszervezettel tárgyaljon egy biztonsági típusú válság megoldásáról. Miközben az ukrajnai háború esetében a diplomáciai kapcsolatok elvágása, a kommunikációs csatornák bezárása zajlik, és ha valaki azt mondja, hogy tárgyaljunk, akkor azt azonnal megbélyegzik” – fogalmazott. „Ez annyira furcsa, olyan ellentmondásos, hogy az ember fejében megfordul, hogy esetleg nem az van-e, hogy a háttérben zajlik valami, amiről mi nem tudunk. Hogy nem az van-e esetleg, hogy a háttérben zajlanak egyeztetések, viszont annak érdekében, hogy ezeket elfedjék, hisztérikusan reagálnak minden olyan felvetésre, amely az egyeztetések szükségességét hozza elő” – tette hozzá. A miniszter leszögezte, hogy a kételyeket csak erősítik azok a friss adatok, amelyek szerint az amerikai-orosz kereskedelmi forgalom májusban ötven százalékkal bővült az egy hónappal korábbihoz képest. Rámutatott, hogy az Egyesült Államokba irányuló orosz exportot továbbra is az uráneladás húzza, s ez azért érdekes, mert Washington közben arra próbálja rászorítani Európát, hogy számolja fel a nukleáris együttműködését Oroszországgal. „Tehát vannak rendkívül komoly ellentmondások, Izrael tárgyaljon a Hamásszal, de ne legyen tárgyalás az orosz–ukrán konfliktusban, és eközben amerikai-orosz kereskedelmi forgalmi növekedés van, szóval néha az embernek megfordul a fejében, hogy a háttérben nem történik-e valami, amiről nem tudunk” – jelentette ki. „Mi továbbra is a párbeszéd, a diplomáciai csatornák aktivizálása mellett fogunk érvelni, mert az látszik, hogy az a stratégia, amit két és fél évig folytatott az észak-atlanti, európai világ, totális kudarcot vallott. A fegyverszállítások csak megnövelték a fegyvermennyiséget, s egyre többen halnak meg a háborúban. Sajnos brutális eszkalációs kockázatok néznek ki, kegyetlen jelenetek zajlanak a frontvonalon, úgyhogy az elmúlt két és fél év sikertelensége után talán át kéne térni egy másik stratégiára, amit a diplomáciai kapcsolatok újraélesztése és a párbeszéd kellene, hogy meghatározzon” – összegzett.