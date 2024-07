Vargha Tamás: Magyarországnak erős lelkű és jól képzett katonákra van szüksége Magyarországnak erős lelkű és akaratú, jól képzett és jól kiképzett katonákra van szüksége – hangsúlyozta Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium (HM) parlamenti államtitkára a nándorfehérvári diadal 568. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen hétfőn Budapesten. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárság rendezvényén Vargha Tamás elmondta: Magyarországnak egyszerre van szüksége modern hadászati eszközökre és hazájukat szerető katonákra. Az államtitkár kiemelte: Nándorfehérvár Magyarország történelmének egyik kiemelt és megkerülhetetlen helyszíne, ahol hőseink példát mutattak. „Nándorfehérvár hősei az egyéni érdekeik helyett a nemzetet választották, és ma is irányt mutatnak számunkra” – mondta, hozzátéve: a hősök példája arra emlékeztet, hogy van mit veszítenünk. Úgy folytatta, a nándorfehérvári hősök mindmáig kijelölik a nemzet fennmaradásához szükséges legfontosabb tájékozódási pontokat. Szavai szerint nekik köszönhető, hogy önálló, független nemzetként, magyarként, keresztény értékekkel és identitással, több mint ezer esztendeje Európa közepén meg tudtunk maradni. Vargha Tamás hangsúlyozta: a Hunyadi János, Kapisztrán János és Szilágyi Mihály vezette sereg „világraszóló győzelmet” aratott a magyar királyság kapuját jelentő Nándorfehérváron. A diadal bizonyítja, hogy a vár ereje nemcsak a kövek erejében, hanem a védők szívének, lelkének erejében is volt – fogalmazott, megjegyezve: ha a hit és hazaszeretet kitartással és elszántsággal párosul, akkor egy maroknyi sereg számára sem létezhet vesztes csata. Nándorfehérvár nemcsak katonai győzelmet jelentett, hanem két világ összecsapását is – húzta alá. „Emlékezzünk a hősökre kegyelettel és tisztelettel, megőrizve emléküket és példájukat az utókor számára” – zárta beszédét Vargha Tamás. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán emlékezett meg a nándorfehérvári diadal 568. évfordulójáról: