KIM: újabb jelentős előrelépést értek el a magyar egyetemek az egyik vezető felsőoktatási rangsorban Nyolc egyetemünk is jelentőset lépett előre a Quacquarelli Symonds (QS) kedden nyilvánosságra hozott 2025. évi európai egyetemi rangsorában, amelyben 15 magyar egyetem is szerepel – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) csütörtökön az MTI-vel. Azt írták, ez újabb bizonyítéka annak, hogy a magyar egyetemi modell a brüsszeli ellenszélben is működik, és a magyar felsőoktatás erősödik, egyre versenyképesebb. A közlemény szerint a legfrissebb európai egyetemi rangsor több mint 40 európai ország felsőoktatási intézményeit rangsorolta az oktatási és kutatási kiválóság, nemzetközisítés, piaci és akadémiai elismertség alapján. Tizenöt magyar egyetemből nyolc, köztük az Óbudai Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem jelentősen javított pozícióján, négy pedig az egyre erősödő világverseny, az értékelésre újonnan belépő intézmények számának növekedése és a HU-rizont, valamint Erasmus+ Programokból történő jogtalan kizárás ellenére megtartotta pozícióját. Az ELTE a 190., a Debreceni Egyetem a 222., a Szegedi Tudományegyetem a 228. helyen, a BME a 247. helyen szerepel, de a legjobb 500-ban van még a Pécsi Tudományegyetem, a győri Széchenyi István Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a MATE, az Óbudai Egyetem, a Miskolci és a Pannon Egyetem is. A megújult magyar felsőoktatás érdeme, hogy a magyar diákok, kutatók, egyetemek egyre erősebbek, jobbak, versenyképesebbek – fogalmazott a tárca. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy öt éve hét egyetemünk volt a világ legjobb öt százalékában, mára ezt a számot 12-re növeltük. Európai viszonylatban pedig idén több egyetemünk is jelentőset erősödött a 2023-ban publikált európai egyetemi rangsorhoz képest – mutatott rá a minisztérium. A közleményben Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert idézve azt írták: „Versenyképes egyetemek, sikeres fiatalok, erős nemzet – de itt nem állhatunk meg egyetemeink élvonalba emelésében. Célunk, hogy 2030-ra legyen három magyar egyetem Európa 100 legjobbja között, és legyen egy világ TOP 100-as egyetemünk is.”