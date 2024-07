Putyinként mutatta be Joe Biden Zelenszkijt (videó) Biden elnök csütörtök este megrökönyödést váltott ki, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt „Putyin elnökként” mutatta be – számolt be a New York Post. „És most szeretném átadni a szót Ukrajna elnökének, akiben legalább akkora bátorság van, mint amennyi elszántság. Hölgyeim és uraim, Putyin elnök úr” – hangzott el az ominózus mondat. A nézőtéren sokan látszólag összerezzentek, amikor a szavak elhagyták az elnök száját. 🇺🇸🇺🇦 Watch Zelensky's reaction as Biden calls him Putin 😭 pic.twitter.com/TfVoAoryDX — Censored Men (@CensoredMen) July 11, 2024