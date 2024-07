A szerb államfő megköszönte Magyarország támogatását, és meggyőződésének adott hangot, hogy jó együttműködés a jövőben is folytatódik. "Szerbiában Önök igaz barátra leltek, és mindig is igaz barátaik maradunk. Nem felejtjük el a jó dolgokat, még ha azt is mondják, hogy a politikában a hála tart a legrövidebb ideig"