Az elmúlt néhány év történéseivel kapcsolatban azt mondta: "noha a keresztényüldözés földrajzilag és a formáit tekintve is változik, és pillanatnyilag nem kell olyan életmentő beavatkozásokat folytatni, mint korábban az iraki jezidi kisebbség megmentéséért, az üldözés sajnos tovább nőtt; hiszen hiába omlott össze az Iszlám Állam kalifátusa, a Közel-Keleten élő keresztények száma megtizedelődött, így Irakban például a korábbi 1,5 millióhoz képest ma már csak mintegy 200 ezer keresztény él, ami 80 százalékos csökkenést jelent". A magyar kormány a megmaradt gyűlekezetek szociális-, oktatási és egészségügyi intézményeinek támogatásával nemcsak a kereszténységet menti meg a Szentföld tágabb térségében, hanem a nem keresztényeket, a muszlimok is támogatja, mert a keresztény egyházak intézményei a keresztényekkel együtt élő más népek szenvedésein is enyhítenek - tette hozzá.

A világ más részeiről szólva a szubszaharai régiót és azon belül Észak-Nigériát emelte ki negatív példaként. Szavai szerint ott "ma is olyan, a 2014-es iraki- és szíriai eseményeket idéző tisztogatásokat folytat a Boko Haram nevű szélsőséges iszlamista terrorszervezet, amely már a népirtás fogalmát is majdnem kimeríti." Erről tanúskodik az az elmúlt évről készült jelentés amely 5 ezer bizonyított kereszténygyilkosságról számolt be, miközben ez a szám valószínűleg még mindig csak a jéghegy csúcsát jelenti.

Az államtitkár azt is elmondta, hogy Nyugat-Afrikában ezen kívül még az Iszlám Állam és a fulani népcsoporthoz tartozó nigériai dzsihadisták is aktívak, így a fulaniak például tavaly karácsonykor mintegy 300 keresztényt gyilkoltak meg két nap leforgása alatt Nigériában.