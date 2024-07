Reményét fejezte ki, hogy jövőre Orbán Viktor miniszterelnökkel együtt a „jobb oldalon” felsorakozó patrióta szövetségeseit is a tusnádfürdői táborban üdvözölheti. És hatalmas taps közepette azon reményének is hangot adott, hogy a KDNP-hez hasonlóan rövidesen az RMDSZ is kilép az Európai Néppártból, és két erdélyi EP-képviselő az európai patrióták frakcióját fogja gyarapítani.

Külön beszélt a kelet-közép-európai régiót és a romániai magyarságot is sújtó kivándorlásról. Közölte: a trianoni békediktátum nyomán határon túlra szakadt 3,3 milliónyi magyarság lélekszáma mára 2,1 millióra apadt, az erdélyi magyarság lélekszáma alig haladja meg az egy milliót. „Az 1992 óta eltelt három évtizedben több mint 600 ezret tesz ki az apadásunk” – mondta, aláhúzva: a fogyatkozás legfőbb oka a kivándorlás, e téren az erdélyi magyarság „fej fej mellett halad” a románsággal. „És ebben még az is sovány vigasz, hogy az eltávozó magyarok zöme az anyai Kis-Magyarországra települ át” – mondta.

Közölte: miként Trianon óta annyiszor, ma is feltevődik a kérdés, hogy „menni vagy maradni?”, és „akár egy népszavazást is érdemes volna kitűzni az erdélyi magyarság körében ebben a kérdésben, hogy megtudjuk: mire és kikre számíthatunk”. „Mi nem vagyunk migránsok, mi nem válhatunk megélhetési kivándorlókká. Erdélyi létünk és szülőföldünkön való megmaradásunk sorskérdésével nyíltan és őszintén szembe kell néznünk – amitől igencsak ódzkodik a hazai politikum és közvélemény” – mondta Tőkés László.