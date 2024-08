Donáth Anna, a Momentum volt elnöke és EP-képviselője megkapta a Fővárosi Nyomozó Ügyészség idézését, amelyben gyanúsítottként idézik be csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak vádjával - adta hírül a Magyar Nemzet.

A Momentum politikusa erről a közösségi oldalán számolt be, ahol be is mutatta az idézést.

Egy 2022-es esetről van szó, amikor – állításuk szerint – másokkal együtt akadályoztam az Iványi Gáboréknál tartott, felháborító NAV-os házkutatást

– írja Donáth Anna.