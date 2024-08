Sajtóinformációk szerint ugyanakkor a tárgyalásokon ennél sokkal komolyabb témák is napirendre kerültek. Ilyen a főpolgármesteri kabinet kérdése is. A Magyar Nemzet úgy tudja, a Tisza Párt vezetője Vitézy Dávidot is bevonná a baloldali együttműködésbe, főpolgármesteri címmel kínálná meg az általa is Fidesz hekkjének nevezett volt közlekedési államtitkárt.

Vagyis a mostanáig nyilvánosságra hozott információk alapján Magyar Péter és Karácsony Gergely egy Fidesz-ellenes, baloldali nagykoalíció létrehozásán fáradozik, ezzel felkészülve a 2026-os választásokra. Azon a voksoláson a DK–MSZP–Párbeszéd alku szerint a három párt közösen, egy miniszterelnök-jelölttel indul, tehát Karácsony ebben a felállásban egyértelműen Gyurcsány kitartottja.

