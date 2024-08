Magyar Péter korábban többször is panaszkodott, hogy nem hívják be stúdiókba vagy nem akarnak vele interjút készíteni, de amikor releváns kérdést kapott például a diszkóbotrányról, akkor elmenekült, vagy propagandával vádolta a kérdezőt. Az az eset is emlékezetes, amikor az ATV-t vádolta azzal, hogy nem hívják a stúdióba, viszont amikor élő adásban ismertették vele, hogy hányszor hívták, és ő ennek ellenére egyszer sem ment el, Magyar Péter inkább felállt, és sértődötten elhagyta a stúdiót.

Nem Magyar Péter az első azonban, aki nyilvános szereplés lehetőségének hiányát kifogásolja, később pedig megfutamodik.

A közmédia korábbi közleményében azt írta: 2022. április 3-i választásoktól 2023. április 2-ig folyamatosan hívták, keresték a frakcióval rendelkező és nem rendelkező ellenzéki pártokat, volt baloldali miniszterelnököt, pártelnököket. Az időszak alatt összesen 6764 meghívást küldtek műsoraikba, ezekből összesen 161 alkalommal fogadták el a meghívást, 6603 esetben nem jelentek meg.

A Tisza Párt elnökének korábbi félresikerült szerepléseinek hatása

„Magyar Péter is beleillik ebbe a baloldali mintázatba, de az ő és pártjának helyzete további problémákkal is terhelt. Egyrészt kritikát és ellenvéleményt elfogadni képtelen személyisége rányomja bélyegét megnyilvánulásaira, ahogy egyoldalúan kinyilatkoztató stílusa is meghatározza szerepléseit vagy azok – így a viták – elmaradását.”

Előbbi azt eredményezi, hogy kizárólag olyan interjúhelyzeteket vállal, ahol legalábbis nem tesznek fel neki számára kellemetlen kérdéseket. Utóbbi pedig gyakorlatilag kizárja az érdemi vitában való részvételének lehetőségét, hiszen egy ilyen helyzet érvek ütköztetését feltételezi, nem pedig kizárólag a saját vélelmezett igazának ismételgetését – mondta az igazgató.