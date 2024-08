A térség KDNP-s országgyűlési képviselője hozzátette azt is, ezért fontos mindig békemissziót vállalni, mert a béke oldalán állni mindig morálisan a helyes döntés. Az ország - méreténél fogva - nem tudja döntően befolyásolni a világ sorsát , de "abban száz százalékos felelősségünk van, hogy a saját sorsunk hogyan alakul" és a kritikus helyzetekben meg kell hozni azokat a döntéseket, amelyeket meghozott Szent István király is. Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a római limes Verőce mellett található maradványa szimbólum is, a Kelet és Nyugat találkozásának szimbóluma, amely emlékeztet arra is, hogy Szent István király vassal és vérrel is megvédte Magyarországot, az ország függetlenségét.

"Mentesen a szélsőségektől, mentesen a túlzásoktól, mentesen az érzelmi alapú döntésektől, de hitelesen és a magyarság érdekeit képviselve." Reálpolitikus volt, aki nem köteleződött el semmilyen külső hatalom mellett, bárkivel szívesen szövetséget kötött, ha ez volt a magyarok érdeke, de határozottan fellépett bárkivel szemben, ha ez volt a magyarok érdeke. Széles látókörű volt, elutasította az önfeladást, és ezért fontos, hogy a mai globális világban a magyarok milyen stratégiát választanak

- mutatott rá.

Rétvári Bence a Thuküdidész csapdája néven ismert elmélet kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy ha jön egy feltörekvő állam, akkor okkal aggódhatunk, hogy ebből vajon lesz-e konfliktus vagy sem. Az ország szomszédságában dúló háborúra lehet úgy tekinteni, mint egy orosz-ukrán konfliktusra, de úgy is, mint ami egy nagy, egész világra kiterjedő, átalakuló folyamat része, mint ami egy nagy átrendezés része.