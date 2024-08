Megkezdte munkáját a gólyatáborok szabályozását felülvizsgáló munkacsoport Megkezdte munkáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) munkacsoportja, amely felülvizsgálja a felsőoktatási intézmény gólyatáborainak szabályozását - közölte az egyetem pénteken az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a testület Bihari Péter oktatási rektorhelyettes vezetésével és a hallgatók, valamint a gólyatáborok szervezésben részt vevő valamennyi érintett terület munkatársainak bevonásával csütörtökön tartotta meg első ülését. A munkacsoport új, egységes szabályozást készít, hogy megelőzze, illetve megakadályozza a visszaélések lehetőségét - írták, hozzátéve: az új szabályozás középpontjában a biztonság, a közösségépítés és az elfogadás lesz. Közölték: a munkacsoport minden beérkező bejelentést kivizsgál, ennek érdekében belső kommunikációs csatornát nyit. A BME a jövő évtől új modell szerint, központilag szervezi a gólyatábort - közölték. Hozzátették: a rendezvény alapelveit, fókuszpontjait az új szabályok határozzák meg, hogy egy "teljeskörűen biztonságos, a hallgatóknak jó élményt adó eseményen" vehessenek részt a diákok. "Fontos, hogy a tervezett esemény építsen az eddigi rendezvények értékeire, de a megújulás része a szemléletváltás annak érdekében, hogy az esemény egyetemkezdő fesztiválként támogassa a közösségépítést, segítse a középiskola és az egyetem közötti átmenetet, és megalapozza a sikeres egyetemi tanulmányokat" - írta közleményében az egyetem. Kitértek arra is, hogy a táborban jelen lesz az egyetem támogató, segítő szolgálata is pszichológusokkal, mentálhigiénés és beilleszkedést támogató tanácsadást is nyújtva. Jelezték továbbá, hogy a BME továbbfejleszti a hallgatókat támogató szolgáltatásokat, amelynek pszichológus munkatársaihoz év közben is bármikor fordulhatnak nehézségeikkel, problémáikkal a hallgatók. Diákok a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem belső udvarán. Szemben a Gellért-hegy a Citadellával, bal oldalon az egyetem egykori kazánháza és gyárkéménye a víztározóval

Fotó: Nagy Zoltán / Forrás: MTVA/Bizományosi