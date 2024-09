A Duna felsőbb szakaszain már tegnap megkezdték az árvízi védekezést – írja a Magyar Nemzet.

De nem csak Magyarországon jelent gondot az elmúlt napok viharos, esős időjárása, Közép-Európában több helyen is brutális áradások vannak, Csehországban 250 ezer háztartás maradt áram nélkül a viharok miatt. Ausztriában pedig olyan nagy mennyiségű hó esett, ami ha elolvad akkor még tovább súlyosbíthatja a jelenlegi árhelyzetet.

Félezer vízügyi szakember érkezik az árvízvédelembe

Több mint félezer átvezényelt szakember érkezik folyamatosan a leginkább veszélyeztetett vízügyi igazgatóságokhoz, hogy az állami védvonalakon vegyenek részt az árvízvédelmi munkában - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság vasárnap az MTI-vel.

Mint írták, az önállóan védekező települések támogatására harminc műszaki irányítójuk foglalja el a szolgálati helyét ezekben a pillanatokban. A vízügy folyamatosan egyeztet a társszervezetekkel is a szükséges segítségről.

A közlemény kitért arra, hogy a ciklon miatt továbbra is rendkívül esős az időjárás a Duna vízgyűjtőjén, elsősorban az Alpok északkeleti és a Kárpát-medence nyugati, illetve északi részén, és ez várhatóan így lesz az előttünk álló napokban is. A ciklon mozgása és alakulása azonban nagyon bizonytalan, a legkorszerűbb előrejelző eszközök prognózisait is képes felülírni, ezért kiszámíthatatlan, milyen mértékben érinti a várható csapadék az egyes részvízgyűjtőket.