A zsáktöltő gépek és a targoncák zavartalan működése, illetve a balesetek megelőzése érdekében kedd hajnaltól csak a védekezésben közreműködő járművek hajthatnak be a Margit-szigetre, illetvegyalogosan is csak a védekezésben közreműködők léphetnek be a sziget alsó harmadára.

A lezárást a rendőrség és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság munkatársai hajtják végre