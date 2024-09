Gulyás Gergely elmondta, hogy Magyarország válaszul változtatott a vonatkozó törvényen és mivel Szerbia uniós tagjelölt ország és biztonságos államnak számít, ezért most lehetővé vált a menedékkérelmek beadása a belgrádi nagykövetségen. „Az Európai Bizottság ezt is megtámadta, az Európai Unió Bírósága ismételten a külső határok védelme ellen és a tömeges migráció mellett döntött, Magyarországot pedig 200 millió euró bírság és napi egymillió euró megfizetésére kötelezte az ítélet végrehajtásáig” – közölte a miniszter. Leszögezte egyúttal, hogy Magyarország nem fog sem bírságokat fizetni, sem migránsokat beengedni területére. „Amennyiben pedig Brüsszel a külső határok védelmét szankcionálja, ösztönző tényezőt akar létrehozni és migránsokat akar látni Európában, akkor saját magának is kell gondoskodnia róluk. Ezért készek vagyunk önkéntes alapon ingyenesen egyirányú jegyet biztosítani a migránsoknak, akiket Brüsszel miatt kellene befogadni” – tette hozzá.