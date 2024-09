Zsigmond Barna Pál: nem bír Németország a migránsokkal Németország már szenved az elhibázott bevándorláspárt politika miatt, az országban mindennaposak a késelések, az erőszakos támadások, a közbiztonság odalett – írta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára kedden közösségi oldalán. Zsigmond Barna Pál közölte: Nancy Faeser német belügyminiszter kedden bejelentette, hogy szeptember 16-tól minden határátkelőnél bevezetik a határellenőrzéseket, és kidolgoznak egy modellt az „illegális migránsok belépésének megtagadására”. Úgy fogalmazott: „A németek észbe kaptak, fokoznák a határvédelmet, minket meg Brüsszel most is a határok megnyitására akar kényszeríteni! Brutális pénzbüntetéssel gyakorolnak nyomást Magyarországra, hogy engedjük be a migránsokat.” A németek észbe kaptak, fokoznák a határvédelmet

Fotó: Frank Hoermann / Forrás: AFP A politikus szerint ez „kettős mérce a javából”. Zsigmond Barna Pál emlékeztetett: az Európai Unió - Magyarország, Lengyelország és Szlovákia tiltakozása ellenére - „a választókat megvezetve”, még az európai parlamenti (EP-) választások előtt „áterőszakolta az elhibázott migrációs paktumot”, ám hamar kiderült, hogy ez nem oldja meg a tömeges migráció problémáját. A paktum elfogadását követően ugyanis tizenöt tagállam belügyminisztere közös levelet írt Ylva Johansson belügyi biztosnak, amelyben az Európába irányuló illegális migráció kezelését célzó új megoldásokat szorgalmaznak – tette hozzá. Véleménye szerint a német példa is azt erősíti, hogy a migrációs paktum működésképtelen, a belügyminiszter a belső határellenőrzések fenntartását és elrendelését azzal indokolta, hogy a migrációs nyomás az unió külső határain előreláthatólag továbbra is fennmarad és fokozódik, amelynek következtében az illegális migráció a későbbiekben is jelentős hatással lesz Németországra. Hozzáfűzte, hogy a németországi biztonsági fenyegetettség az illegális migráció miatt továbbra is fennáll. Zsigmond Barna Pál azt írta: az elmúlt hetek kegyetlen terrortámadásai miatt a német emberek pótcselekvések helyett valódi megoldást várnak a politikai vezetőktől. Kitért arra, hogy a 2015 óta alkalmazott magyar migrációs politika működik, az európai uniós nem. A magyar gyakorlat alapja a külső határvédelem és az, hogy csak határátkelőn és kizárólag érvényes okmánnyal lehet belépni az ország területére, illegálisan, a zöldhatáron nem. Hozzátette: 2015 óta egymillió illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg a magyar rendőrök és határvadászok. Ha ez nem lett volna, sok százezerrel több migráns lenne Európában – jegyezte meg. Felháborítónak nevezte, hogy ezt a tevékenységet az unió nem elismeri, hanem támadja; nem támogatást ad hozzá, hanem bírsággal kényszerít a feladására, hozzátéve: az elmúlt években mintegy nyolcszázmilliárd forintot költött Magyarország határvédelemre, amivel nem csak Magyarország, hanem az egész Európai Unió biztonságáról gondoskodott. „Mi, magyarok továbbra is kitartunk azon álláspontunk mellett, hogy minden tagállam saját maga dönthessen arról, kiket szeretne saját területére beengedni” – emelte ki Zsigmond Barna Pál. Felhívta a figyelmet arra, hogy a baloldali és brüsszeli bevándorláspárti politika következményeit nem terhelhetik Magyarországra. „Továbbra sem fogadunk el olyan brüsszeli döntéshozatalt, amely a választókat elárulva akarja rákényszeríteni az akaratát hazánkra és Európára” – hangsúlyozta az államtitkár. Hozzátette: a magyar kormány vizsgálja a jogi lehetőségét annak, hogy pert indítson Brüsszel ellen, amiért nem fizeti ki a határvédelmi költségeket, és ha Brüsszel „ránk kényszeríti a migránsok beengedését, akkor készek vagyunk őket azzal a lendülettel Brüsszelbe buszoztatni”.