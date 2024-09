Cikkünk frissül!

Az operatív törzs ma még dolgozik, a tervek szerint az árhullám ma Mohácsnál tetőzik, majd elhagyja az országot, mi pedig kikísérjük – mondta Orbán Viktor a hazánkon levonuló dunai árvíz helyzetéről tartott keddi tájékoztatón.

A tájékoztatót itt nézheti meg:

A miniszterelnök az árvízinfón úgy fogalmazott, az időjósok szerint csapadék ugyan várható, de ez nem befolyásolja az árvizet, a Duna gyorsan apad. – A Duna Bajánál tetőzött tegnap, 925 centiméternél áll a víz a Pandur-szigetnél. Hullámtérben épült házakat fenyegeti a víz, az önkormányzat a tulajdonosokat tájékoztatja – számolt be a kormányfő, aki azt is közölte: gyors ütemben zajlik az apadás, az árhullám elvonultával számítanak az egészségügyi szakaemberek munkájára. – Ezért is van jelen Müller Cecília – közölte Orbán Viktor.

A miniszterelnök ismertette: 510 kilométernyi szakaszon védekeztek az elmúlt napban. A kiemelt Duna menti városokban folyamatosan apadt a vízállás és vélhetően az árhullám nem csap már át a védvonalon.

– A 2024-es dunai árvízben 40 kilométeres szakaszon építettünk ki ideiglenes védműveket, 4,5 km-en épült mobilfal. A védekezésnél fel nem használt homokzsákokat az önkormányzati és állami raktárakba viszik, a zsákokat eltesszük a következő árvízre, ami remélhetőleg minél később lesz. Az árvízzel érintkezett zsákokat megsemmisítjük – mondta.

Jelezte, a védekezésben több ezer fő vett részt, köztük önkéntesek, katonák, rendőrök, szakemberek. – A harmadfokú készültséget is meghaladó szintet 40 kilométeren kellett elrendelni. A vízügyes szakemberek 5500 kilométert tettek meg gyalog az árvízvédelem során, ez nagyjából a teljes magyar határszakasz kétszerese. Én 1687 kilométert tettem meg, de nekem jobb dolgom volt, sokszor autóval vittek, de így is mintha eljutottam volna Tallinnba – fogalmazott. Hozzátette, Budapesten az árvíz előtt a Duna 205 cetiméteren állt, 806 centiméter lett. Bajánál 173-ról 900 cntiméter felé ment a víz.

– A vízügyi szakaemberek javaslatára vár a kormány a jövő évi árvízvédelmi fejlesztések és beruházások megtervezése kapcsán. Ezt követően dönti el a kormány, hogy a jövő évben hol hosszabbítsa meg az állandó gátszakaszokat vagy cserélje állandóra az ideigleneseket – közölte a miniszterelnök a kérdésekre válaszolva, azt is megerősítette, hogy a mai napon Mohácsra látogat.