Menczer Tamás: Magyar Péter megegyezett Manfred Weberrel a mentelmi jogáról Az ügyben a közösségi oldalára feltöltött videóban megszólal Menczer Tamás is. A Fidesz kommunikációs igazgatója ebben arra emlékeztetett, hogy Magyar Péter a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjelöltjeként még a mentelmi jog eltörlésével kampányolt, most viszont mögé bújik. Az ellenzéki politikus akkor többször is így fogalmazott: „És eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme.” „A mentelmi jogot meg fogjuk szüntetni, ezt már több helyen mondtam.” Menczer Tamás hozzátette: Magyar Péter megegyezett Manfred Weberrel, az Európai Néppárt képviselőcsoportjának frakcióvezetőjével, hogy nem adják ki a hatóságoknak a soraikban ülő magyar politikust.