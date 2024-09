Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

A történelmi árvíz idején Orbán Viktor személyesen ellenőrizte a gátakat, kivette a részét az árvíz elleni védekezésből is. A kormányfő most a saját YouTube-oldalán tart, ami lényegében egy újítás: a magyar miniszterelnök maga számol be az árvízhelyzetről.

Orbán Viktor a közösségi oldalán számolt be arról, hogy reggel 7 órakor összeült az operatív törzs.