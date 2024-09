A magyar kormányt „másolják” a németek a migránsok visszaszorítása érdekében Újabb és újabb ötletekkel áll a német kormány, miközben egyre nagyobb politikai nyomás nehezedik rá, hogy csökkentse az illegális migrációt. Miután a héten bejelentették, hogy Németország minden határon ellenőrzést vezet be, további lépéseket tesznek, amelyekkel megpróbálják csökkenteni az országba érkező migránsok számát – írta az Euracitv-ra hivatkozva a Mandiner hírportál. A legutóbbi bejelentés szerint kísértetiesen hasonlít arra, ahogy a magyar határvédelem működik. A német hatóságok ugyanis ezentúl a határai közelében fogja őrizetben tartani a menedékkérőket, és felgyorsítja a kitoloncolásokat. Nancy Faeser belügyminiszter elmondta, hogy a kormány a „határközeli szállások” és a gyorsított eljárások kombinációjára épít. Ahogy eddig is, az illegálisan beutazó migránsokat vissza fogják utasítani, ha nem nyújtanak be menedékkérelmet. Ha azonban kérelmet nyújtanak be, a rendőrség mostantól „zárt intézményekbe” küldheti a migránsokat, hogy megakadályozza a szökésüket, miközben felülvizsgálják, hogy egy másik uniós ország felelős-e a kérelmükért – magyarázta. A miniszter szerint ezeket az eljárásokat „öt héten belül” be kell fejezni. Ez magában foglalja a többi uniós országtól a kérelmezők visszaküldésére vonatkozó engedély megszerzését és a fellebbezések elbírálását is. A cikk folytatásáért kattintson ide.