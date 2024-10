Az elmúlt időszakban szépen kiépült a magyar tehetséggondozó rendszer, amelynek rengeteg terepe van, ezek közül ez az ösztöndíj a tanárokat kívánja megerősíteni – hangsúlyozta.

Varga-Bajusz Veronika elmondta azt is, az említett pályázati feltételeken felül csupán néhány adminisztratív feltételnek, például adótartozás-mentességnek kell megfelelniük a pályázaton részt vevő tanároknak, akik a Nemzeti Tehetség Program honlapján elektronikus úton nyújthatják be pályázataikat. Az államtitkár a pedagógusoktól azt kérte, tartsák be a november 10-i határidőt.