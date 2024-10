Valójában az lebeg Magyar Péter szeme előtt, hogy „megkaphasson minden nőt”, ahogy ezt már ki is fejtette, továbbá hogy soha, semmiért ne lehessen felelősségre vonni – mondta Bayer Zsolt, a Magyar Nemzet állandó publicistája a Mandinernek.

Az újságíró szerint Magyar Péter egy pszichopata, akinek nem szabad a hatalom közelébe sem kerülnie, mert ha ez bekövetkezne, attól Isten óvja Magyarországot!

Magyar annyira politikus, mint Banga páter vagy Marosán „Buci” Gyuri volt.

Bayer Zsolt úgy fogalmazott: .

Magyar lehallgatta a feleségét, majd azzal zsarolta, ami önmagában elegendő lenne ahhoz, hogy szurokban és tollban hempergetve takarítsák ki a közéletből, és azóta nem csinált mást, csak hazudott mindenben.

Továbbá abból áll a „politikája”, hogy készüljenek róla megfelelő fényképek és videók, amelyeken tovább hazudozhat, legyen szó árvízvédelemről vagy strasbourgi „vitáról”. Ez az alak az igazi, tőről metszett moral insanity. Erkölcsi értelemben annyira még soha nem mentünk le a gödör aljára, mint amennyire Magyar Péterrel lementünk – jelentette ki.

A publicista hangsúlyozta: Magyar most a mentelmi jogáért hajlandó bármit megtenni a brüsszeli tartótisztjeinek, és ha hatalomra kerülne, akkor ugyanígy a túlélésért tenne meg nekik mindent. Ő nem egy tudatos hazaáruló, mert ahhoz szüksége volna bátorságra.

Ez az alak egy gyáva senki,

aki ezért vállal és vállalna el mindent és bármit, valamint azért, hogy végre bebizonyítsa, ő is valaki. Rettenetes komplexusait és közülük is a legpusztítóbbat, a kisebbségi komplexusát gyógyítgatja most azzal, hogy politikust játszik – vélekedett.

A teljes interjú ITT olvasható.