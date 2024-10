K. Z., aki az októberi demonstráción készült felvételeken jól láthatóan közvetlen közelről vigyázott Magyar Péterre, még a kétezres években vett részt egy csoportosan elkövetett rablásban, amiért több évet rács mögött kellett töltenie – írja a Mandiner.

Az elkövetés feltétele, hogy legalább hárman vegyenek részt a rablásban, erőszakkal szerezve meg az áldozat tulajdonát.

Magyar Testőrének korábbi ügye azért is érdekes, mert a Tisza Párt elnöke nemrég a 444-nek nyilatkozva még azzal kérkedett, hogy nem is használ testőröket. „Én így járok, testőr nélkül, csomószor kamerák nélkül, meg is lepődnek az emberek” – mondta büszkén Magyar, miközben arról értekezett, hogy a miniszterelnök bezzeg nem találkozik az emberekkel, mert állandó személyi védelem alatt áll.

K. Z. satírozva feketében és Magyar Péter

