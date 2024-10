Arra is kitért: Magyarország 2015-ben hirdette meg a déli nyitás stratégiáját, és ehhez egy Afrika-stratégia is társult, amelynek a célja, hogy Magyarország a maga erejével és eszközeivel szerepet vállaljon az afrikai térség stabilizálásában, biztonságosabbá és élhetőbbé tételében, ami a migráció szempontjából is fontos.