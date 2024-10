A Magyar Nemzet arról ír, hogy régi baloldali szakértő nevéhez fűződik a legfrissebb közvélemény-kutatás. A 21 Kutatóközpont felmérésének eredménye megkérdőjelezhető, hiszen a készítőjének baloldali kötődése mellett a kutatás online módszertana is erősen torzíthat.

A cikk arról ír, hogy a közvélemény-kutatás készítője Róna Dániel mindig is a baloldal szakértője volt, korábban Botka László egykori MSZP- s szegedi polgármesternek, illetve a Párbeszédnek, a Momentumnak és Márki-Zay Péter bukott miniszterelnök-jelöltnek is dolgozott – írja a lap. Hozzáteszik, az sem mellékes körülmény, hogy a 21 Kutatóközpontnak is jutott a guruló dollárokból, a cég honlapján támogatóként szerepel az Action for Democracy nevű ngo, amely a 2022-es választások előtt – jórészt Soros Györgytől származó – több milliárdos támogatást adott a baloldali ellenzék kampányára.