„Ez szól a családok támogatásáról, a vállalkozók támogatásáról, a lakhatás biztosításáról, megfizethető lakhatásról, a munkáshitelről, a 13. havi nyugdíj megvédéséről, az eddigi eredményeinkről és a jövőbeni céljainkról szól ez a gazdasági semlegesség, amit úgy lehet megfogalmazni, hogy mi a világon minden irányban szeretnénk együttműködni gazdaságilag keletre is, nyugatra is, délre is. Beruházás, energia, kereskedelem minden irányba, mert csak így lehet gazdasági növekedést elérni a jövő évben, ez a 3-6 százalék, amit a szakemberek szoktak mondani, és ez a növekedés teszi lehetővé azt, hogy az embereket érintő intézkedéseket végre tudjuk hajtani.”