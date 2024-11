A georgiaiak nem akarnak Oroszországhoz túl közel kerülni, erősek az oroszellenes érzelmek, a választók kétharmada ellenzi az oroszokhoz való közeledést – mondta Zila János. Ugyanakkor nem szeretnének nyílt konfliktusba kerülni Oroszországgal, a történelmi tapasztalataik miatt. Normális viszonyt szeretnének Moszkvával – fejtette ki az AK elemzője. Mindeközben az újra kormányzati felhatalmazást kapott Grúz Álom párt vezetésével elkezdtek közeledni a nyugathoz, a tagjelölti státuszt is megkapták az Európai Unióban – hívta fel rá a figyelmet Zila János.

A műsorban szó volt arról, hogy a New Yorki Fiatal Republikánusok Klubja meghívására a városba látogatott a Patrióták Európárt EP-frakció delegációja. Lajkó Fanni emlékeztett arra: a new yorki republikánus klubbal nagyon jó az Alapjogokért Központ viszonya, és a patrióta frakcióval is, sokan itt voltak tőlük a CPAC Hungary-n, amelynek hazai rendezője éppen az AK.

Orbán Viktorra Donald Trump a választási gyűlésein rendszeresen hivatkozik, és egyfajta tisztelettel fordul felé

– jegyezte meg Zila János. Együttműködés, partneri viszony van a két politikus között, míg az európai balliberális mainstream (benne a magyarországival) egyfajta kiszolgáló szerepet játszik az amerikai elvbarátai felé – hangsúlyozta az elemző.

