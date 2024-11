Hozzátette: a mi nemzedékünknek ez a kataklizma többnyire megsárgult fényképeket jelent egy-egy díszes albumban, gyermekeinknek, akik beleszülettek a digitális korba, magától értetődően még kevesebbet, „ha nem mondjuk el, ha nem adjuk át a múltat”, amelyre a „szabad Magyarország épül, s amely nélkül nem maradhattunk volna meg”.

Azok, akik tisztelegnek hőseink előtt, tudják, hogy az élet nem velük kezdődik és nem velük végződik. Tudják, hogy összetartozunk az előttünk járókkal, akiktől megörököltük az életet, az országot és a nemzet közösségét, és összetartozunk azokkal, akik utánunk jönnek, és akiknek mindezt tovább kell adnunk. Tudják, hogy összetartozunk egymással, mert csak együtt élhetünk teljes életet és ez az összetartozás nagyobb dolog nálunk: ha arra van szükség fegyverrel is érdemes harcolni érte

– fogalmazott.

A miniszter szólt arról is, hogy az emlékezésnek komoly tétje van: a szomszédunkban háború pusztít, „amely torokszorító módon érint bennünket”, időről időre a kárpátaljai magyar családok is megkapják az értesítést, hozzátartozójuk harc közben elesett. „Ők is arra figyelmeztetnek bennünket, hogy a békét mindenképpen meg kell őrizni” – mondta, kiemelve, hogy a békéhez erő kell, „amely biztosítja az országnak a szabad cselekvést és a lehetőséget arra, hogy csak önmaga védelmében fogjon fegyvert”.

A miniszter hangsúlyozta:

a mi nemzedékünknek is jól kell értenie és értékén kell mérnie mindenkori hőseink áldozatát.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter koszorúz Lengyeltóti Pál őrmester ravatalánál az I. és II. világháborúban hősi halált halt nyolcvanöt magyar katona újratemetésén a Fiumei úti sírkertben 2024. november 26-án

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum idén 16 vármegyében, 34 különböző helyszínen végzett feltárási munkálatokat és 1234 katona földi maradványát tárták fel és exhumálták, közülük 1058-at a bajai hadifogolytábor temetőjéből emeltek ki, 16-ot Gyöngyösről, 10-et Kemencéről. Maradványaikat nem lehet szétválasztani nemzetiség szerint.

Száz katonát exhumáltak országszerte, akik a magyar haderőhöz tartoztak és kiemeltek 30 szovjet és 20 német katonát is. A külföldi katonák maradványait átadták a hadisírgondozó partnerszervezeteknek.

A Fiumei úti sírkert 52-es parcellájában most 85 hősi halottnak adták meg a végtisztességet, közülük 53-at tudtak név szerint azonosítani, vagy ismertek már korábban is a szakemberek. A 85 hősi halott közül 84 idén, egy pedig tavaly lett feltárva. Az 52-es parcellában újratemetett magyar katonákon kívül nyolcat Kemendolláron, hármat Erdőhorvátiban temetnek majd el, egyet pedig már eltemettek Szegeden.

Az összesen 85 katonát jelképező, felravatalozott koporsóban Lengyeltóti Pál őrmester földi maradványait kísérték utolsó útjára, aki a 24. gyaloghadosztály tagjaként, 1944. december 1-én halt hősi halált Erdőhorváti község védelmében.