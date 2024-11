Az Izrael és a Hezbollah libanoni Irán-barát síita milícia közötti tűzszüneti megállapodásnak örülnek emberek a libanoni fõváros túlnyomórészt síiták lakta déli elõvárosában, Dahijében 2024. november 27-én

Fotó: Vael Hamzeh / Forrás: MTI/EPA

A hadsereg közleménye szerint a tűzszünet életbe lépése előtt támadást intéztek a Hezbollah precíziós rakétaalkatrészeket gyártó, föld alatti létesítménye ellen, valamint a Raduán elitegység táborhelye ellen, ahol a hadsereg becslései szerint több tucat Hezbollah-kommandós vesztette életét.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök kedd este úgy nyilatkozott: azért is döntött a tűzszünet mellett, mert az izraeli hadseregnek fel kell töltenie a több mint egy éve zajló háború miatt jelentősen megcsappant fegyverkészletét.

A háború kezdetén amerikai légihíddal töltötték fel az izraeli készleteket, de azok a harcok elhúzódásával jelentősen csökkentek. Izraelben arra számítanak, hogy Donald Trump megválasztott elnök hivatalba lépése után azonnal kiadja a szükséges szállítmányokat Izraelnek.

Gondot okoznak a légierő vadászgépei is, ugyanis több ezer repülési órát teljesítettek a háborúban, és jelentősen elöregedtek. Ezek gyors utánpótlása és kicserélése is szükséges Izrael haderejének szinten tartása érdekében. A légierő a vadászbombázók mellett tankológépek szállítását is sürgeti, valamint fel akarják újítani a helikopterflottát, különösen Apache helikopterek gyors beszerzését szorgalmazzák.

Jelentősen nehezíti a helyzetet, hogy jelenleg verseny folyik a világban a fegyverek beszerzésében az ukrajnai háború, valamint a Tajvan és Kína közötti feszültség miatt, s a fegyvergyártó cégek nem tudnak lépést tartani a megrendelésekkel.

A térségben folyó harcok miatt súlyos károk értek számos izraeli települést. A legnagyobb veszteséget a libanoni határhoz közeli Kirjat Smóna város szenvedte el, ahol több száz otthon megsemmisült, és mellettük több mint kétszáz középület, valamint százötven gazdasági épület is rommá lett.