JD Vance története a filmvásznon is sikert aratott

A rideg valóságot bemutató sokszor fájdalmas történet szinte azonnal felkeltette Hollywood figyelmét is. A Netflix csapott le rá és Hillbilly Elegy címmel 2020-ban egy egész estés filmet készített belőle, melyet a híres Ron Howard rendezett. A Glenn Close és Amy Adams főszereplésével elkészült film magyar címe a Vidéki ballada az amerikai álomról, írta a Világgazdaság.

A film szereplői az életrajzi könyvben szereplő karaktereket – Vance édesanyját és nagymamáját - valósághűen, erőteljes alakítással keltették életre. Az alkotást a filmes szakma is elismerte a közönség körében pedig egyöntetűen sikert aratott JD Vance életrajzi visszaemlékezése.

Kereszténység igen, woke nem

A nehéz sorsú de vidéki és keresztény gyökereire büszke politikus elutasítja a woke ideológiát. JD Vance korábban a Demokrata Párt kritikáinak is kereszttüzébe került, és gyakran vádolták nőgyűlölettel, ám ő határozottan visszautasította ezeket az állításokat. Úgy véli, hogy az ilyen támadások alaptalanok és politikai szándékúak, céljuk pedig, hogy ellehetetlenítsék azokat a konzervatív politikusokat, akik a hagyományos családi értékek védelmében lépnek fel.

Vance az „erős férfiakban és nőkben” hisz, a család és a nők tiszteletének jelentőségét szeretné hangsúlyozni. Több alkalommal lépett fel a vallási közösségek megerősítéséért, és kiemelte, hogy a hit szerepe alapvető fontosságú az egyén és a közösség számára. A konzervatív szenátor szerint a kereszténység nem csupán vallási felekezet, hanem mély erkölcsi iránymutatás is, amelyet az amerikai társadalomnak is meg kell találnia a jelenlegi kulturális zűrzavarban és alelnökként is ezt szeretné elérni.