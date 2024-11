A kormányinfón Gulyás Gergely elmondta, hogy folytatódik a korábban megkezdett béremelkedési ciklus, ennek folytatását garantálja a múlt héten megszületett bérmegállapodás. Fontos pontja a költségvetésnek a lakhatási körülményeinek javítása, erre jelentős összeget szolgál a kormány. Gulyás szerint a jövő évi költségvetés a családpolitika költségvetése, számos kedvezmény biztosít a családoknak, és bebetonozza a tizenharmadik havi nyugdíjat is. – Egy év alatt megduplázzuk a gyermekek után járó adókedvezményt – mondta Gulyás Gergely. Mint fogalmazott, hat százalékos nyugdíjelemelés volt, és jövőre az értéknövekedés is biztosítható. A bérmegállapodásról elmondta, két év alatt 40 százalékos béremelkedés várható. Kiemelte: a kormányzat is hozzájárult ahhoz, hogy a megállapodás megszülessen, ami a közterhek emelkedését nem tartalmazza. Jelezte, a minimálbérhez és a garantált bérminimum biztosítása része a költségvetésnek.

Gulyás Gergely a kormányinfón közölte, a minimálbér emeléséről múlt héten írták alá a felek a megállapodást.

Fotó: Bruzák Noémi / Forrás: MTI

A mostani költségvetés és a bérmegállapodás alapján két év alatt 40 százalékos béremelkedés várható. Ez jelentős reálbér-emelkedést is jelent, mivel a kormány a következő években is 2 és 4 százalék közötti inflációval számol.