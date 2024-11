Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója korábban arra mutatott rá: Magyar Péter valójában lenézi a választókat, és ezen belül pedig a saját támogatóit is. Az elmúlt 30 évben soha nem sértegetett még magyar politikus választókat ilyen stílusban, mint a Tisza Párt elnöke – fejtette ki az igazgató, aki azt is mondta, hogy nem ez az első és valószínűleg nem is ez az utolsó botránya Magyar Péternek, ezeknek az a különlegessége, hogy egy normális közegben már egy ilyenbe is belebukik egy politikus. Hozzátette: ez Magyar Péter őszödi beszéde, ugyanis Gyurcsány Ferenc is zárt körben beszélt Balatonőszödön 2006-ban, miután hazugságokkal kampányolva megnyert egy választást. A sajátjai előtt annak idején Gyurcsány is őszintén fogalmazott.

Haraszti Gyula, a Magyar Nemzet munkatársa szerint a hangfelvételből az derül ki, hogy Magyar Péter lenézi a választóit. Úgy vélekedett: Magyar Pétert narcisztikussága alkalmatlanná teszi a pozíciójára. Ómolnár Miklós a Hír TV-ben elmondta: elborzadva hallgatta Magyar Péterről készült újabb botrányos hangfelvételt. Úgy vélekedett, Magyar Péterből árad valami felsőbbrendűségi tudat, megvetés mindenkivel szemben – olvasható a Magyar Nemzet online felületén elérhető eredeti cikkben.