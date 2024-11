A nyilvánosságra került hangfelvételen Radnai Márk szerint Farkas Dezsőnek azért kellett távoznia, mert ő volt, aki „nem tudott nemet mondani” Magyar Péternek, és „kiszórt” 103 milliót a Hősök terei „ízére”.

Farkas Dezső nevét említi Hanzel Henrik és Vogel Evelin is, azon a beszélgetésen, amelyet mindketten rögzítettek.

Hanzel itt felajánlja, hogy havi félmilliót tudna adni Evelin hallgatásáért, amelyet egy fiktív – pl. terembérleti – szerződésen keresztül tudnának kivenni a pártkasszából „a Dezső segítségével.”

A június 16-án, vasárnap rögzített beszélgetés során Hanzel azt mondja: „Én ezt most tudom, nem, én ezt most tudom, ez garantálom. Ezt úgy garantálom, hogy holnap bemegyek és én kedden hozom neked a június havit”. Így könnyen lehet, hogy történt is ilyen kifizetés. A Tisza Párt második negyedéves beszámolójában mindenesetre szerepel, hogy bérleti díjakra több, mint 10 millió forintot költöttek. Az viszont nincs részletezve, hogy kitől mit béreltek, és mennyiért.

A további részletek ITT érhetők el.