Az ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint vállalati partnereik is számos jótékony akciót indítanak, december 21-én pedig Adni öröm címmel rendeznek adománygyűjtő műsort a TV2 csatornán. Kitért arra is: Budapesten a bazilikánál személyes adományozásra is van lehetőség.

A sajtótájékoztatót követően Lévai Anikó, Lehel László és Gáncs Kristóf közösen indított útjára egy rászorulóknak szánt segélycsomagot.