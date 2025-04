Óriási veszély leselkedik Európára

Egy nemzetközi tudóscsoport genetikai szekvenciákat elemezve rekonstruálta a vírusvándorlási mintákat, és megállapította, hogy 1,7 millió ember háborúval összefüggő mozgása összefüggésbe hozható a HIV terjedésével Ukrajnában.

HIV-fertőzéssel a frontra az orosz–ukrán háborúba

2023 őszén Ukrajna védelmi minisztériuma jóváhagyta azon egészségügyi állapotok módosított listáját, amelyek mentesítik az ukránokat a katonai szolgálat alól. Erről a listáról törölték a HIV-pozitív férfiakat, valamint jó néhány, fertőző betegségben szenvedőket is – írta meg a Magyar Nemzet. A lap írásából az is kiderül, hogy Ukrajnában az AIDS a huszonévesek betegsége, a hivatalos statisztikák szerint az új HIV-fertőzések közel 50 százaléka a 15-24 éves korosztályt érinti. A lap külfödi forrásokra hivatkozva arról is beszámol, hogy Ukrajnában sok nőt rákényszerítenek a prostitúcióra, ami tovább növeli a HIV-fertőzés kockázatát.

