Gulyás Gergely: A jövő évi költségvetés a gyermeket nevelő családok költségvetése (élő)

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük!

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányülés után arról számolt be, hogy a költségvetéssel foglalkozott a kormány. – A nehéz évek vannak mögöttünk, olyan költségvetést nyújtunk be, ami a békére épít, és a gyermekek nevelő családok támogatásának költségvetése is.

Korábbi intézkedések is forrásai ennek, a gyermekek utáni adókedvezmény duplázása is megvalósul jövőre, valamint a 3 és 2 gyermekes édesanyák szja-mentességet élveznek majd.

Fenntartjuk a rezsicsökkentést, a 13. havi nyugdíjat, az emelkedő minimálbért, és csökkentjük a hiányt, az államadósságot, a hiányt, és egyszerűsödik az adórendszer. Folytatódnak a béremelések, és bízunk abban, hogy a világgazdasági helyzet változása a béke megteremtése, annak létrejötte a gazdasági növekedéseben is látható lesz

– mondta.

Jelezte, ezen kívül a kormány a véleménynyilvánító szavazásról is szó volt az ülésen. Minden magyar lakcímmel rendelkező állampolgár meg fogja kapni azt a levelet, mely Ukrajna csatlakozásáról szól.

A választópolgárok véleménye döntő ebben a kulcsfontosságú kérdésben

– mondta a miniszter, aki reméli, hogy minél többen elmondják majd a véleményüket.