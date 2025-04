Kijev nyugati támogatásért cserébe támogatja az LMBTQ-propagandát

Amint arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, nagypénteken Sunny Bunny néven LMBTQ filmfesztivál kezdődött Kijevben. A fesztivál korábban is fokozott biztonsági intézkedéseket igényelt. A 2023-as megnyitó előtt két kijevi mozit is támadással és gyújtogatással fenyegettek meg a programhoz való csatlakozásuk miatt. 2025-ben minden keresztény felekezet ugyanazon a napon ünnepli a húsvétot, és a fesztivál időzítése és neve finoman szólva is ellenérzést váltott ki.

Kijev a 2014-es, úgynevezett Méltóság forradalma után kezdte el propagálni az LMBTQ-propagandát az országban

Fotó: Sakis Mitrolidis / Forrás: AFP

Ukrajna erőszakosan próbálja elfogadtatni az LMBTQ-t

Az elmúlt évtizedekben is kiderült, hogy bár az ukrán emberek többsége toleráns a nem hagyományos szexuális orientációval rendelkező emberekkel szemben, azt azonban már nem nézik jó szemmel, ha valaki rózsaszín tangában rázza a fenekét – férfi létére – a kijevi Hrescsatyikon.

A szláv férfikép évszázadok óta a kemény muzsik, vagyis a kemény férfi, és ebben aligha lehet különbséget tenni a háborúban álló oroszok és ukránok között.

Mindkét társadalom a hagyományos értékrendet preferálja.

Sokszor megverik az ukrajnai Pride résztvevőit

Az első kijevi melegfelvonulás még nem aratott osztatlan sikert. Nyolc évvel ezelőtt több volt a rendőr, mint a résztvevő. Utóbbiakat pedig folyamatos támadások érték, emiatt 50 embert le is tartóztattak.

Az európai liberálisok hiába gondolnak úgy Ukrajnára, mint a szabadság és a szabad szerelem országára, ez a valóságban mégsincs teljesen így. A szívárványszínű tömegre gyakran támadnak ukrán radikális, félkatonai szervezetek aktivistái, ami miatt ott több az erőszakos incidens, mint máshol Európában. A kelet-európai országban ugyanis köztudott, hogy a tüntetésekre csak azok mennek, akiket jól megfizetnek. A radikálisokat pedig maga - a EU által imádott - ukrán állam finanszírozza, hogy támadjanak rá a meleg aktivistákra. Addig is van miről csámcsognia a népnek, ami eltereli a figyelmet a valós problémákról.