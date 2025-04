A magyar kormány nem dönt az emberek megkérdezése nélkül Ukrajna csatlakozásáról

A kormány álláspontja ebben a kérdésben is egyértelmű és határozott: Ukrajna csatlakozása az unióhoz hatalmas károkat okozna Magyarország gazdaságának. Azonban – ahogy eddig is – az ország sorsát befolyásoló kérdésekben a Fidesz–KDNP rendre kikéri a magyar emberek véleményét. Ahogy az elmúlt években a nemzeti konzultációkkal és népszavazásokkal a választópolgárok lehetővé tették, hogy a kormány egy egyértelmű és szilárd felhatalmazással képviselhesse a magyarok érdekeit, úgy most is megtehetik ezt, ha szavaznak a véleménynyilvánító szavazáson.

Brüsszel nem kér az emberek véleményéből

Brüsszelben gyorsítópályán, az emberek megkérdezése nélkül vennék fel Ukrajnát az Európai Unióba, ráadásul mindezt anélkül, hogy számolnának, vagy beszámolnának a háborúban álló ország csatlakozásának következményeiről.