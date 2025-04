Korábban a noÁr Mozgalom pénzügyise volt Magyar Péter bizalmi embere

Legalább százmillió forintnyi támogatást adott Bige László baloldali milliárdos Magyar Péternek az elmúlt két hétben – erről számolt be a napokban a Metropol. A lap információi szerint a hatalmas összeg Svájcból érkezett egy, a Tisza Párthoz szorosan kötődő szervezet bankszámlájára, a lebonyolításban pedig Magyar Péter egyik bizalmi embere, Bárdos Barnabás segédkezhetett. A Metropol megemlítette azt is, hogy Bárdos már az indulástól felügyelte a pénzügyeket Magyarék környékén. A lap kitért arra is, hogy Hanzel Henrik, a Tisza-elnök másik bizalmasa fontos és kihagyhatatlan emberként írta le Bárdost abban a beszélgetésben, amelyet Vogel Evelinnel, Magyar volt barátnőjével folytatott, és amelyet egyébként mind a ketten felvettek.

Néhány régi jó ismerős

Bárdos neve először tavaly áprilisban jelent meg a nyilvánosságban, mégpedig Deák Dániel posztjában. Az elemző ekkor arról számolt be, hogy

Bárdos Barnabás írta Magyar Péter egyesületének adatvédelmi tájékoztatóját, és ezt onnan lehet tudni, hogy nem törölték ki a nevét a szerző rovatból.

Deák azt is hozzátette: Bárdos a dollárbalos noÁr Mozgalom pénzügyise.

Innen elindulva egy sokszereplős kapcsolati háló rajzolható fel, amelyben a kormányellenes akcióiról elhíresült politikai mozgalmár, Molnár Áron mellett Magyar Péter egyesülete és pártja, valamint a baloldal kampányait segítő Bajnai Gordon-féle DatAdat cégcsoport és a szintén a baloldalhoz kapcsolható Wallis ingatlanfejlesztő vállalat is megjelenik.

NoÁr és a pénzügyek

„A noÁrt szeretném egyenesbe hozni. (...) Most jött egy fantasztikus segítség Bárdos Barnabás személyében, aki rendbe teszi a noÁr pénzügyeit. (…) És aki mindig mellettem áll, Duda Éva, a noÁr egyik alapítója” – ezt maga Molnár Áron nyilatkozta öt évvel ezelőtt az Életforma című internetes életmódlapnak.

A kormányellenes mozgalom és maga Bárdos Barnabás így vagy úgy, de végigkísérte azt a folyamatot, amivel Magyar Péter kiépítette saját politikai szervezetrendszerét.

Magyar hajmeresztő magyarázata

Magyar április elején egyszerre adott hírt arról, hogy átvette az egyesületet és elindul közössége honlapja, a talpramagyarok.hu. Mint minden weboldalnak, ennek is van adatvédelmi tájékoztatója, a tájékoztató szerzőjeként pedig Bárdos Barnabást tüntették fel.