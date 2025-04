Brüsszelből sérteget 6 órája

Magyar Péter alig látogatott „kamuállásból” ócsárolja a vidéki embereket (videó)

Magyar Péter Brüsszelben, illetve Strasbourgban dolgozik hivatalosan, a valóságban azonban alig jár be a munkahelyére. A Tisza Párt elnöke havi 5 millió forintos javadalmazásért tér be alkalmanként az Európai Parlamentbe. Ráadásul korábban ő maga nevezte kamuállásnak az európai parlamenti képviselői munkát. Az ellenzéki politikus saját példáját vehette alapul, amikor arról beszélt több alkalommal is az elmúlt napokban, hogy vidéken nincsenek valódi munkahelyek.

Magyar Péter havi ötmillió forintos javadalmazásért alig jár be dolgozni az Európai Parlamentbe Forrás: MTI Fotó: Purger Tamás

A Tisza Párt vezérének a több millió vidéki magyar embert sértő kijelentését érdemes annak fényében is értékelni, hogy mit is mondott korábban az EP-képviselői munkáról, vagyis a saját állásáról – emlékeztet a Magyar Nemzet. Többmilliós „kamuállásból” sértegeti a vidéki embereket Magyar Péter

Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW A múlt év tavaszán zajlott kampányban hónapokon át bizonygatta Magyar Péter, hogy semmiképpen sem veszi fel az európai parlamenti mandátumát, bármilyen eredményt is ér el a Tisza Párt a június 9-i választáson, aztán mégis úgy döntött, hogy EP-képviselő lesz, és kiment Brüsszelbe, majd beült az Európai Néppárt frakciójába.

Ráadásul kiderült, hogy mennyire lebecsüli az EP-képviselői tevékenységet, amit gyakorlatilag kamuállásnak nevezett. A Mandiner birtokába került egy felvétel, amelyből kiderült, mit is gondol valójában a brüsszeli munkáról. Magyar 2023 nyarán egy ismerősével chatelt a Messengeren. A beszélgetés során az európai parlamenti képviselőségről is szó esett. Magyar az ismerősének azt írta, hogy képviselőként elég két hetet kint lenni, és a képviselőség a legnagyobb kamuállás a világon, havi 20 ezer euróért. A Tisza Párt elnöke ritka vendég Brüsszelben, erről a Magyar Nemzet cikkében olvashat bővebben. Menczer Tamás leleplezte Magyar Péter LMBTQ-párti miniszterjelöltjét „Nézzük meg, hogy ki Magyar Péter főtanácsadója, akit emberekért felelős miniszternek akar tenni a Tisza Párt elnöke. Ő Bódis Kriszta” – jelentette ki Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videójában az a kérdést tette fel, hogy mit csinált Bódis Kriszta. Bódis Kriszta írta a Csipke Józsika című mesét – válaszolta meg a kérdést Menczer Tamás, hozzátéve: ezt már el is olvasta. „Ebben az van, hogy a fiú fiút választ, a lány lányt, és ez csodálatos” – foglalta össze a kommunikációs igazgató. Hozzátette: „ezt akarja a gyerekeknek elmesélni.” Menczer Tamás az is jelezte, hogy már beszerezte a Meseország mindenkié című könyvet is, amelyet Bódis Kriszta ajánl. Bár ezt a könyvet még nem olvasta el teljesen, azt azonban kiemelte, hogy ebben már nemcsak az van, hogy a fiú fiút választ, a lány lányt, hanem az is, hogy a fiú nem akar fiú lenni, a lány meg nem akar lány lenni.

„Bódis Kriszta úgy ajánlja ezt a mesét szülőknek és gyerekeknek, hogy nagyon helyes, hogyha kételkedünk” – hangsúlyozta a kommunikációs igazgató. Hozzátette: „a kételkedés egyébként nem haszontalan dolog, de azzal kapcsolatban, hogy a fiú fiú-e, vagy a lány lány-e, szerintem nem kell a gyerekeket kételkedésre nevelni”. Egy ilyen ember Magyar Péter főtanácsadója, szélsőségesen gender- és LMBTQ-párti – mutatott rá Menczer Tamás.

